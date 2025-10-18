circle x black
Totti riscrive la storia: "La maglia '6 unica'? Non era dedicata a Ilary Blasi"

Le parole dell'ex calciatore della Roma

Totti e Ilary Blasi - Fotogramma/ipa
18 ottobre 2025 | 21.41
Redazione Adnkronos
Francesco Totti riscrive la storia. Era il 2002 quando il calciatore, durante un derby contro la Lazio, alzò la maglia con la scritta ‘6 unica’. Un gesto rimasto nella memoria collettiva come una dedica a Ilary Blasi, all'epoca sua fidanzata, poi moglie e madre dei suoi tre figli.

Oggi, a distanza di 23 anni e dopo un matrimonio finito tra polemiche e battaglie legali, Totti ha cambiato la sua versione. In un’intervista rilasciata a Luca Toni per Prime Video Sport, l'ex giallorosso ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, tra questi anche la t shirt che tanto fece parlare. Totti ha rivelato che non era stata pensata per Ilary Blasi: “Era per la Curva. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla Curva”.

E alla domanda se fosse davvero una dedica d'amore, Totti ha risposto in modo netto: “Dicono che era una dedica a qualcun altro? No, no, no, questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la curva, adesso però se dovessi rifarla, mi metterei più dritto, scriverei anche qualcos'altro”, ha spiegato.

