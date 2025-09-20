Francesco Totti e Luciano Spalletti, pace fatta? Alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domani, domenica 21 settembre, l'ex capitano giallorosso ha incrociato il suo ex allenatore, oggi senza squadra dopo l'esonero dalla panchina della Nazionale, durante le riprese di uno spot pubblicitario di Amaro Montenegro. Clima molto disteso tra i due, tanto che il settimanale 'Chi' ha pubblicato di Totti e Spalletti abbracciati e sorridenti.

I due si erano già incrociati nel 2023, sei anni dopo l'ultima volta, in occasione di un evento benefico all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, tornando ad abbracciarsi e 'sciogliendo' così le tensioni del passato. Tra Totti e Spalletti i rapporti si erano incrinati durante il secondo 'regno' del tecnico sulla panchina giallorossa, che ha coinciso con gli ultimi anni della carriera del Pupone, ritiratosi nel 2017, e che lamentava uno scarso utilizzo.

Da lì era nata una polemicha che ha spaccato l'opinione pubblica romanista, schierata, per lo più, dalla parte del proprio capitano, e che ha allontanato i due. Oggi però Totti e Spalletti si sono ritrovati e i rapporti rasserenati.Luciano, nei giorni scorsi, aveva ricevuto anche la visita a sorpresa dei suoi ex giocatori proprio della Roma, con la 'delegazione' guidata da Daniele De Rossi.