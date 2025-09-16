circle x black
Cerca nel sito
 

De Rossi, sorpresa a Spalletti: l'ex centrocampista riunisce la 'sua' Roma

La leggenda giallorossa ha fatto visita al suo ex allenatore insieme a Perrotta, Tonetto, Pizarro e Vito Scala

Daniele De Rossi e la reunion con Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma e Instagram
Daniele De Rossi e la reunion con Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma e Instagram
16 settembre 2025 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Daniele De Rossi e una sorpresa 'speciale' a Luciano Spalletti. L'ex centrocampista e allenatore della Roma, oggi libero dopo l'addio alla panchina giallorossa dello scorso settembre e presidente dell'Ostiamare, ha voluto regalare una reunion inaspettata al suo ex allenatore. Spalletti è reduce dall'esonero in Nazionale, che ha lasciato dopo la deludente sconfitta contro la Norvegia nelle qualificazioni al Mondiale 2026, e ha ammesso nelle scorse settimane di non star passando un bel periodo.

Ecco perché De Rossi ha organizzato una sorpresa al suo ex allenatore, che lo ha allenato nelle sue due esperienze romaniste, dal 2005 al 2009 e dal 2017 al 2019, riunendo alcuni dei suoi ex compagni. Da Spalletti si sono così presentati Simone Perrotta, Max Tonetto, David Pizarro e anche Vito Scala, storico preparatore atletico di Francesco Totti.

La 'vecchia' Roma ha immortalato il tutto con un selfie tra sorrisi e abbracci, pubblicato nelle storie Instagram da Tonetto con in sottofondo, ovviamente, la canzone 'Roma capoccia' di Antonello Venditti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
de rossi roma de rossi spalletti spalletti roma
Vedi anche
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza