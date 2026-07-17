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Tour de France, non gli passa borraccia e ciclista si infuria - Video ﻿

È successo durante la nuova frazione della Grande Boucle

Il 'caso borraccia' al Tour de France - X
Il 'caso borraccia' al Tour de France - X
17 luglio 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scoppia il 'caso borraccia' al Tour de France 2026. Oggi, venerdì 17 luglio, la Grande Boucle è tornata in strada con la sua 13esima tappa, che però è stata caratterizzata da una vera e propria lite tra un ciclista e un membro di un'altra squadra, che ha fatto finta di passargli una borraccia salvo poi non consegnarla.

Succede tutto a poco più di 31 chilometri dal traguardo, quando un membro di una delle squadra si apposta a bordo strada per aiutare i propri ciclisti. Accanto a lui però passa un altro corridore, che allunga la mano per prendere la borraccia, ma vede l'uomo allontanarsi, finendo così per guardarlo male e mandandolo platealmente a quel paese.

Il video ha fatto il giro del web tra gli appassionati di ciclismo, suscitando grande indignazione. Il bon ton della bicicletta prevedrebbe infatti che le borracce siano a disposizione di tutti, anche se non si tratta di un corridore della propria squadra.

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tour de france tour de france oggi tappa 13 tour de france
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