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Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con una frazione per velocisti

Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
Tadej Pogacar - Ipa/Fotogramma
11 luglio 2026 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si corre l'ottava tappa del Tour de France 2026. Oggi, sabato 11 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Perigueux e arriva Bergerac - in diretta tv, in chiaro, e streaming. I ciclisti affronteranno un totale di 180 chilometri, in una frazione che dovrebbe essere dedicata agli sprinter vista la tipologia pianeggiante del percorso.

Tour de France, oggi ottava tappa: il percorso

Frazione per lo più pianeggiante, si parte a Perigueux in Bretagna per entrare nella Mayenne. Al chilometro 85 è previsto lo sprint intermedio di Vitré, un antipasto della probabile volata finale. L'unico Gran Premio della Montagna di giornata è previsto a 16 km dall'arrivo ma la Côte de Nuillé-sur-Vicoin non dovrebbe fare selezione in gruppo. Ultimo chilometro tutto in leggera salita.

Tour de France, oggi ottava tappa: dove vederla in tv (in chiaro)

La partenza della settima tappa del Tour de France è prevista per le 13.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.15. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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tour de france tour de france 2026 ottava tappa grande boucle ciclismo
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