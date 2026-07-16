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Tour de France, Merlier vince allo sprint la 12/a tappa e Pogacar resta in giallo

Il belga precede in volata l'olandese Kooij e il connazionale Philipsen

Tim Merlier - Ipa/Fotogramma
Tim Merlier - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tim Merlier vince in volata la dodicesima tappa del Tour de France, con partenza dal circuito di Magny Cours e arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 km. Il belga del team Soudal Quick Step, al terzo successo in questa edizione della Grande Boucle, precede allo sprint l'olandese Olav Kooij (Decathlon) e il connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo che ha visto coinvolti il colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural–Seguros Rga) e il francese Dorian Godon (Ineos), in particolare Gaviria ha riportato una ferita alla spalle sinistra; graffi e lividi per Godon.

Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale dove la maglia gialla, lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) guida con 3'36" sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4'06" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe). Domani tredicesima frazione, la più lunga in questa edizione della Grande Boucle, da Dole a Belfort di 206 km.

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tour de france merlier pogacar vingegaard
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