Il Tour de France 2026 torna protagonista con la diciottesima tappa. Oggi, giovedì 23 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa - in diretta tv e streaming, in chiaro - con una frazione di 185,2 chilometri con partenza da Voiron e arrivo a Orcières-Merlette. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

Tour de France, 18esima tappa: il percorso

I corridori affronteranno una tappa di montagna. Ancor prima di raggiungere il 40° km, un primo passo di prima categoria attende i ciclisti: la salita d'Engins (11,4 km al 5,4%). Proseguendo il percorso in direzione del dipartimento delle Alte Alpi, il gruppo affronterà la salita di Monteynard (2/A categoria, 9,7 km al 5%) al 92° km e poi la salita delle Terrasses (3/a categoria, 3,4 km al 6,6%). È previsto uno sprint per la classifica a punti nella città di Corps, al 129° km, prima di ripartire per il gran finale. Dopo aver superato la salita de Saint-Léger-les-Mélèzes (3/a categoria, 2,5 km al 6,9%) al km 166, meno di 4 km dopo, inizierà la scalata decisiva verso Orcières-Merlette, per un arrivo a 1825 metri di altitudine, con un’ultima salita di prima categoria di 7,1 km con una pendenza media del 6,7% e tratti all’inizio della salita con una pendenza dell’8,2%.

Tour de France, 18esima tappa: orari e dove vederla in tv

La partenza della tappa è prevista alle 12.45, mentre l'arrivo ci sarà intorno alle 17.30. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.