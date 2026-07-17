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Tour de France, Schmid vince la tredicesima tappa e Pogacar resta in maglia gialla

Lo svizzero precede in una volata a due il colombiano Tejada

Mauro Schmid - Ipa/Fotogramma
Mauro Schmid - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 17.56
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Mauro Schmid vince la tredicesima tappa del Tour de France, la Dole-Belfort di 205,8 km. Lo svizzero del team Jayco Alula si impone in una volata a due sul colombiano Harold Tejada (Astana), terzo a 2" il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), arrivato al traguardo in gruppo con oltre 7' di ritardo, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, dove guida con 3'36" di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 4'06" sul belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 4'15" su Pidcock che risale al 4° posto. Domani la quattordicesima frazioe, con partenza da Mulhouse a rrivo a Le Markstein Fellering dopo 155,3 km.

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tour de france schmid pogacar vingegaard tour de france 2026
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