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Tour de France, brutta caduta per Vingegaard, costretto al ritiro

Per il corridore danese sospetta frattura della clavicola

Jonas Vincegaard Ipa - Ipa
Jonas Vincegaard Ipa - Ipa
19 luglio 2026 | 17.16
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Jonas Vingegaard costretto al ritiro nel Tour de France. Il corridore danese della Visma Lease a Bike, è caduto a poco più di 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare il Tour per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro ed Hindley che sono riusciti a riprendere la gara.

Vingegaard, due volte vincitore del Tour, in questa edizione era secondo nella classifica generale con un distacco di +4'30'' dalla maglia gialla Tadej Pogacar.

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Tour de France caduta ritiro
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