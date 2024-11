Per Flavio Roda, la Val di Fiemme è una scelta vincente per l’Italia che guarda a Milano Cortina 2026: “Parliamo di un territorio importante per lo sci nordico, con una storia ormai consolidata”. Il presidente della Fisi, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha parlato così all’Adnkronos a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi di Coppa del Mondo 2025 in Val di Fiemme, nella spettacolare cornice dell’Organics Sky Garden di Via Pirelli a Milano. “Quella del Tour de Ski – ha spiegato - è stata una visione. Parliamo di una sorta di Coppa del Mondo, che però parte in anticipo rispetto a tutto il programma. Quest’anno, poi, sarà un evento tutto italiano. Ci sono state defezioni di alcune nazioni e abbiamo recuperato tutte le gare anche attraverso Dobbiaco, insieme alla storica Val di Fiemme”.

La Val di Fiemme e il Tour de Ski

Per il presidente della Fisi, il Trentino è una location perfetta anche in chiave olimpica per le discipline dello sci nordico: “Durante l’inverno, le gare di Coppa del Mondo serviranno come test event verso Milano Cortina 2026. E non dimentichiamo che poco lontano, con Predazzo, abbiamo altri luoghi fantastici con i trampolini. Sono elementi fondamentali per noi e già dopo questo inverno firmeremo un accordo con i comuni di Tesero, Predazzo e Lavazè, perché vogliamo creare un centro federale per queste discipline. Sarà un po’ l’eredità di Milano Cortina 2026”.

Verso Milano Cortina 2026

Il discorso del numero uno della Fisi si sofferma a più riprese sui prossimi Giochi invernali: “Sono abbastanza fiducioso per l’Italia dello sci di fondo. Ho parlato con i tecnici e in particolare con Cramer, il responsabile che da tre anni segue i nostri fondisti, ricevendo buone notizie. La prima è che Pellegrino, due volte argento olimpico, continuerà fino ai Giochi. Vuole chiudere con la 50 chilometri ed è un bel segnale. Inoltre, tanti giovani stanno crescendo bene e sono fiducioso”.

La battuta finale è sull’avvicinamento della Federazione al grande evento: “Da una parte avanziamo con entusiasmo, non lo nascondo. Ci sono però anche un po’ di difficoltà dal punto di vista economico, perché preparare le nostre 11 discipline olimpiche comporta investimenti non banali. In ogni caso, stiamo lavorando su tutte le discipline e ci teniamo a far bene”. (di Michele Antonelli)