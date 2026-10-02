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Triathlon, Roma ospita la Suzuki World Triathlon Cup

02 ottobre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
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Presentata nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la quarta edizione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur. Oltre 130 atleti internazionali si sfideranno nelle gare individuali e nella Mixed Relay. Un appuntamento che valorizza un movimento in crescita, con oltre 40mila tesserati e quasi 600 società sportive in Italia. Il ministro Abodi ha ribadito il sostegno del governo alla Federazione, mentre il presidente FITRI Riccardo Giubilei ha illustrato la crescita della disciplina. Caterina Vacchi, vicepresidente FITRI e membro dell'Executive Board di World Triathlon, ha sottolineato il valore delle competizioni internazionali per la promozione del territorio e la capacità organizzativa italiana. Roma si prepara inoltre a ospitare i Campionati del Mondo Sprint e Mixed Relay nel 2027.

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