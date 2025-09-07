circle x black
Cerca nel sito
 

Trump alla finale US Open, ovazioni e 'buuu' per presidente - Video

Il presidente degli Stati Uniti assiste al match tra Sinner e Alcaraz, accoglienza 'double face'

Donald Trump
Donald Trump
08 settembre 2025 | 00.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump 'solo' spettatore nella finale degli US Open, tra ovazioni e qualche 'buuu' dal pubblico dell'Arthur Ashe Stadium. Il presidente degli Stati Uniti arriva sugli spalti per assistere alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La presenza di Trump fa scattare misure di sicurezza straordinarie: l'afflusso degli spettatori procede con estrema lentezza, l'inizio del match viene rinviato di mezz'ora abbondante ma quando i giocatori entrano in campo lo stadio è ancora mezzo vuoto. Persino Martina Navratilova, leggenda del tennis, si arrabbia e lo scrive chiaramente su X: "Sono le 14, più di mezzo stadio vuoto. C'è un solo varco per entrare, grazie Trump!".

Trump, seduto a pochi passi dal trofeo, viene inquadrato sui maxischermi durante l'esecuzione dell'inno nazionale e - come mostrano i video pubblicati su X - dagli spalti si alzano anche 'buuu' di disapprovazione. La scena si ripete quando, in una pausa della finale, l'immagine del presidente compare di nuovo sui videowall.

Dopo 90 minuti circa, evidentemente poco coinvolto dall'evento, Trump si alza e si 'rifugia' all'interno della suite per una pausa. La finale prosegue, Alcaraz vince dopo 2h40' di gioco. Arriva il momento della premiazione, che si svolge in campo. Trump non viene coinvolto nella premiazione a cui partecipano 'solo' i vertici del torneo e lo sponsor principale. Il presidente rimane a guardare, senza concedere il bis dopo lo show offerto a luglio alla fine del Mondiale per club. Trump, come è noto, si è 'infilato' nella premiazione del Chelsea e dopo aver consegnato al trofeo ai Blues non è uscito di scena. E' rimasto sul podio, tra cori e salti, come un vincitore. Agli US Open, invece, solo spettatore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
us open 2025 us open trump sinner alcaraz
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza