Tsitsipas, 'arma segreta' con Sinner può essere... una racchetta d'oro? - Video

Il tennista greco sfiderà l'azzurro nei quarti del Six Kings Slam

Stefanos Tsitsipas - Ipa/Fotogramma
Stefanos Tsitsipas - Ipa/Fotogramma
14 ottobre 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stefanos Tsitsipas si prepara ad affrontare Jannik Sinner nel Six Kings Slam. Il tennista greco è sceso in campo oggi, martedì 14 ottobre, sul cemento di Riad per allenarsi in vista della sfida con l'azzurro, valida per i quarti di finale del ricchissimo torneo esibizione saudita. Una volta sceso in campo però l'attenzione di Tsitsipas non si è posata sulla pallina, ma sulle gigantografie ai suoi lati.

I campi di Riad sono infatti circondati dalle foto dei protagonisti del torneo con tanto di costume medievale e racchetta di fronte, come fosse una spada. Ed è stata proprio la sua immagine a colpire Tsitsipas: "Secondo voi quanto costa questa racchetta d'oro?", ha chiesto ridendo il greco al suo team, che l'ha subito richiamato dicendo di concentrarsi sull'allenamento.

tsitsipas sinner sinner tsitsipas sinner six kings slam six kings slam sinner quando gioca tsitsipas video
