circle x black
Cerca nel sito
 

"Fammi giocare due minuti con te", Sinner sfida... Scanagatta a Riad - Video

Il tennista azzurro esordirà contro Tsitsipas nel Six Kings Slam

Ubaldo Scanagatta e Jannik Sinner - X
Ubaldo Scanagatta e Jannik Sinner - X
14 ottobre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La prima sfida, per Jannik Sinner, al Six Kings Slam arriva quando meno te l'aspetti. Durante l'allenamento di oggi, martedì 14 ottobre, alla vigilia della sfida d'esordio contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad, il tennista azzurro è stato protagonista di un simpatico siparietto con Ubaldo Scanagatta, ex tennista oggi giornalista e fondatore di Ubitennis, che ha seguito Sinner fino in Arabia.

Scanagatta ormai è una vera e propria celebrità del mondo del tennis, tanto da avere un rapporto quasi familiare anche con i tennisti, tra cui Jannik Sinner. "Sono venuto qui solo perché mi avevi detto che le mie domande ti erano mancate!”, ha urlato il giornalista all'azzurro poco prima dell'inizio dell'allenamento, come riportato proprio da Ubitennis. "Sì, ma l’ho detto prima di Roma…”, ha risposto divertito Sinner.

"Ah dopo non ti sono mancate più!", ha continuato Ubaldo, che poi si è spinto oltre, "ho portato la racchetta, se mi fai giocare due minuti aggiungo un numero uno del mondo alla mia collezione. Ho giocato con sei numeri 1…”. Sinner ha allargato il sorriso: "Ma io non sono più numero uno!".

L'invito però è stato accolto. E così Scanagatta è entrato in campo e ha scambiato qualche colpo a rete con Sinner, mostrando buone abilità con la volée e un'ottima manualità. Lo scambio però, come era pronosticabile che fosse, è stato vinto da Jannik, ma Ubaldo può aggiungere un numero uno alla sua collezione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner scanagatta sinner six kings slam six kings slam
Vedi anche
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza