Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura 'sospetta' al Six Kings Slam

Il tennista spagnolo si prepara a scendere in campo nel ricchissimo torneo esibizione saudita

Alcaraz e la fasciatura alla caviglia - Ipa/Fotogramma e X
Alcaraz e la fasciatura alla caviglia - Ipa/Fotogramma e X
14 ottobre 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz infortunato al Six Kings Slam? Il tennista spagnolo ha cominciato ad allenarsi in vista del ricchissimo torneo esibizione che partirà domani, mercoledì 15 ottobre, a Riad, con il ritorno in campo di Jannik Sinner, ma con un piccolo 'giallo'. Il numero uno del mondo, che si è ripreso il primato del ranking Atp battendo proprio l'azzurro nella finale degli Us Open, si è presentato sul cemento saudita con una vistosa fasciatura alla caviglia, che arriva quasi fino alla tibia.

Si tratta della stessa che era andata ko durante l'Atp di Tokyo, e che aveva costretto Alcaraz a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Il riposo delle ultime settimane, dopo il trionfo nell'Atp 500 giapponese in cui ha continuato a giocare nonostante il dolore, sembra aver permesso allo spagnolo di recuperare dall'infortunio e la fasciatura potrebbe quindi essere soltanto una precauzione.

"È stata dura, dovevo recuperare al meglio", aveva detto Alcaraz a Tokyo commentando il suo infortunio, "l'ho già detto e lo ripeto, penso di avere il miglior fisioterapista del mondo, di cui mi fido al cento per cento. Il lavoro che ha fatto per la caviglia è stato fantastico... a volte ero preoccupato per qualche movimento in campo che mi faceva sentire il dolore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz infortunio alcaraz six kings slam six kings slam alcaraz come sta
