Il Bologna di Vincenzo Italiano si impone 3-0 in trasferta sull'Udinese e vola in vetta alla classifica di Serie A a 24 punti, agganciando Inter e Roma, in attesa del derby di Milano e della sfida dei giallorossi a Cremona, mentre i friulani restano fermi a 15 punti. In serata, la squadra di Italiano potrebbe subire il sorpasso dal Napoli, impegnato contro l'Atalanta.

Bologna primo con Inter e Roma

Dopo un primo tempo vivace al Bluenergy Stadium di Udine con tante occasione per i felsinei, ma chiuso sullo 0-0, il Bologna la sblocca nella ripresa. Nella prima frazione partono forte i friulani che si rendono pericolosi grazie ad Atta, ma è la squadra di Italiano a sfiorare il vantaggio. Al 35’ un tiro di Pobega trova il braccio alto di Ehizibue e l'arbitro Sacchi richiamato dal Var assegna il penalty al Bologna ma dal dischetto Orsolini si lascia ipnotizzare da Okoye. Nel recupero ancora emozioni con la rete annullata allo stesso Orsolini per fuorigioco e le occasioni friulane con Davis ed Ekkelenkamp.

I rossoblu sbloccano la gara al 54': Solet perde palla sulla trequarti con i giocatori del Bologna bravi a ribaltare l'azione, con Orsolini che si accentra e serve Pobega all'altezza del dischetto, il centrocampista stoppa il pallone e con un sinistro preciso non lascia scampo a Okoye per lo 0-1. Passano cinque minuti e il Bologna raddoppia: al 59' pasticcio tra Okoye e Karlstrom in area, si infila ancora Pobega che ruba palla e batte l'estremo difensore friulano per lo 0-2. Nel recupero il Bologna cala il tris con Bernardeschi. Finisce qui: rossoblù in testa alla Serie A, almeno per qualche ora.