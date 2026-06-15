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Uruguay-Arabia Saudita: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Prima ai Mondiali 2026 per la Nazionale sudamericana

Federico Valverde - Ipa/Fotogramma
Federico Valverde - Ipa/Fotogramma
15 giugno 2026 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prima ai Mondiali 2026 per l'Uruguay. Nella notte tra oggi, lunedì 15 giugno, e domani, martedì 16, la Nazionale sudamericana sfida l'Arabia Saudita - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del gruppo H, completato da Spagna e Capo Verde, nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Miami Stadium di Miami.

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Uruguay-Arabia Saudita, orario e probabili formazioni

La sfida tra Uruguay e Arabia Saudita è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:

Arabia Saudita (4-4-2): Al-Owasi; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Al-Shamat, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari; Juwayr, Al-Buraikan. Ct. Donis

Uruguay (4-3-3): Muslera; Valera, Gimenez, R. Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, B. Rodriguez. Ct. Bielsa

Uruguay-Arabia Saudita, dove vederla in tv

Uruguay-Arabia Saudita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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