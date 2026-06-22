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Partita cruciale per le due squadre, entrambe reduci da un pareggio all'esordio in Coppa del Mondo
Uruguay e Capo Verde 2-2 nella seconda partita del gruppo H. A segno Pina su punizione al 20' per il vantaggio di Capo Verde. L'Uruguay replica al 44' con Araujo e passa in vantaggio nel recupero con Canobbio. Al 62' pareggia Varela, che sfrutta il disastro combinato dalla difesa uruguayana.
Nell'altra partita del gruppo H, la Spagna ha battuto l'Arabia Saudita per 4-0, portandosi in testa al girone con 4 punti.