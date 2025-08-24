circle x black
US Open, oggi la prima giornata: orari, italiani in campo e dove vederli in tv (in chiaro)

Inizia l'ultimo Slam della stagione, a cui Sinner arriva da campione in carica

Novak Djokovic e Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic e Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
24 agosto 2025 | 07.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iniziano gli US Open 2025. Oggi, domenica 24 agosto, parte ufficialmente lo Slam americano, l'ultimo della stagione a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo del 2024, con alcuni italiani impegnati, tra cui Jasmine Paolini, e il ritorno in campo di Novak Djokovic, che nel primo turno del torneo sfiderà Learner Tien. Ecco il programma della prima giornata di partite, trasmesse in diretta tv e streaming.

Us Open 2025, il programma di oggi

ARTHUR ASHE STADIUM, dalle 18

Shelton-Buse

Sabalenka-Masarova

Dall'1

Djokovic-Tien

Pegula-Sherif

LOUIS ARMSTRONG STADIUM, dalle 17

Raducanu-Shibahara

Nava-Fritz

Dall'1

Aiava-Paolini

Medvedev-Bonzi

GRANDSTAND, dalle 17

Mensik-Jarry

Eala-Tauson

Navarro-Wang

Nakashima-De Jong

STADIUM 17, dalle 17

Shevchenko-Davidovich Fokina

Marino- Fernandez

Lehecka-Coric

Zhang Shuai-Bencic

COURT 5, dalle 17

Bronzetti-Valentova

Darderi-Hijikata

Nardi-Machac

Sun-Osorio

Us Open, dove vederlo in tv

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

