Us Open, il programma della seconda giornata: da Alcaraz al derby Cobolli-Passaro, i match di oggi

Il day 2 a New York vedrà diversi azzurri in campo. Ecco il programma di giornata

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA

25 agosto 2025 | 15.30
Redazione Adnkronos
Seconda giornata di match agli Us Open. In attesa del debutto di Sinner, oggi lunedì 25 agosto tocca a Carlos Alcaraz, impegnato nella notte contro Opelka. Giornata ricca di appuntamenti anche per altri tennisti italiani: a New York ci sarà il derby azzurro tra Cobolli e Passaro, ma sarà impegnato anche Bellucci contro il cinese Shang. Ecco il programma di giornata agli Us Open 2025 e dove vedere tutti i match in tv e streaming.

Us Open, il programma di oggi 25 agosto

Ecco il programma di oggi, lunedì 25 agosto, agli Us Open:

Arthur Ashe Stadium 17:30

Sessione diurna

Madison Keys (USA) [6]- Renata Zarazua (MEX)

Frances Tiafoe (USA) [17]- Yoshito Nishioka (JPN)

Sessione serale, ore 1

Venus Williams (USA) – Karolina Muchova (CZE) [11]

Reilly Opelka (USA) – Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Louis Armstrong Stadium, ore 17

Sessione diurna

Barbora Krejcikova (CZE)- Victoria Mboko (CAN) [22]

Federico Augustin Gomez(ARG) [Q]- Jack Draper (GBR) [5]

Sessione serale, ore 1

Sebastian Ofner (AUT) – Casper Ruud (NOR) [12]

Alycia Parks (USA) – Mirra Andreeva [5]

Grand Stand ore 17

Petra Kvitova (CZE) – Diane Parry (FRA)

Joao Fonseca (BRA) – Miomir Kecmanovic (SRB)

Botic van Den Zanschulp (NED) – Holger Rune (DEN) [11]

Anna Bondar (HUN) – Elina Svitolina (UKR) [12]

Campo 17, ore 17

Cameron Norrie (GBR) – Sebastian Korda (USA)

Elena Rybakina (KAZ) [9] –Julieta Pareja (USA)

Daria Kasatkina (AUS) [15]– Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Karen Khachanov [9] – Nishesh Basavareddy (USA)

Campo 5, ore 17

Leolia Jeanjean (FRA) – Priscilla Hon (AUS)

Elise Mertens (BEL) [19] –Alyssa Ahn (USA)

Francesco Passaro (ITA) [Q]- Flavio Cobolli (ITA) [24]

Dino Prizmic (CRO) – Andrey Rublev [15]

Campo 6, ore 17

Anastasia Pavlyuchenkova – Dayana Yastremska (UKR) [30]

Kamilla Rakhimova –Caroline Garcia (FRA)

James Duckworth (AUS)– Tristan Boyer (USA)

Katie Volynets (USA) – Zeynep Sonmez (TUR)

Campo 7, ore 17

Sebastian Baez (ARG) –Lloyd Harris (RSA)

Francisco Comesana (ARG) –Alex Michelsen (USA) [28]

Maria Sakkari (GRE)– Tatjana Maria (GER)

Magdalena Frech (POL) [28] – Talia Gibson (AUS)

Campo 9, ore 17

Yulia Putintseva (KAZ) – Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Aliaksandra Sasnovich –Iva Jovic (USA)

Jaume Munar (ESP)– Jaime Faria (POR)

Campo 10, ore 17

Ugo Humbert (FRA) [22] – Adam Walton (AUS)

Mattia Bellucci (ITA) –Junchen Shang (CHN)

Elsa Jacquemot (FRA)– Marie Bouzkova (CZE)

Campo 11, ore 17

Martin Damm (USA) –Darwin Blanch (USA)

Taylor Townsend (USA) –Antonia Ruzic (CRO)

Jenson Brooksby (USA)– Aleksandar Vukic (AUS)

Darja Semenistaja (LAT) – Peyton Stearns (USA)

Campo 12, ore 17

Liudmila Samsonova [17] –Yue Yuan (CHN)

Anna Kalinskaya [29] –Clervie Ngounoue (USA)

Jan-Lennard Struff (GER)– Mackenzie McDonald (USA)

Gabriel Diallo (CAN) [31] – Damir Dzumhur (BIH)

Campo 13, ore 17

Aleksandar Kovacevic (USA) –Coleman Wong (HKG)

Cristina Bucsa (ESP) –Claire Liu (USA)

Hugo Dellien (BOL)– Kamil Majchrzac (POL)

Campo 15, ore 17

Zizou Bergs (BEL) –Chun-Hsin Tseng (TPE)

Daniel Elahi Galan (COL) –Raphael Collignon (BEL)

Ann Li (USA)– Rebecca Sramkova (SVK)

Us Open, dove vedere i match del 25 agosto

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

