circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, Musetti parte male e poi rimonta: Mpetshi Perricard ko in quattro set

L'azzurro, numero 10 del ranking Atp, elimina il francese nel primo turno dello Slam americano

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Agli Us Open 2025 è il giorno di Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro ha debuttato con un successo nello Slam americano contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4. Un match ruvido e non semplice per il numero 10 del ranking, che ha cominciato inseguendo dopo il primo set perso al tie-break. Mpetshi Perricard ha iniziato il match alla grande, puntando come al solito su un servizio devastante, tra i migliori del circuito. Dopo il primo parziale, Musetti non ha però perso la calma e pian piano ha costruito la rimonta.

La svolta nel quarto game del secondo set, con il primo break dell'incontro a favore di Lorenzo. Poi, tutto in discesa. Un altro break nel terzo set, stavolta nel settimo game: il 4-3 pesa come un macigno e da lì il calo dell'avversario è inevitabile, con il francese che inizia a concedere qualcosa anche nei turni di battuta. Nel quarto e ultimo set, l'allungo decisivo di Musetti arriva nel quinto game. E dopo il 3-2 è pura accademia. Musetti vince in due ore e 32 minuti e avanza al secondo turno degli Us Open.

Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lorenzo Musetti Musetti Mpetshi Perricard Musetti Mpetshi Perricard oggi Musetti Us Open oggi
Vedi anche
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza