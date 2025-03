Vela, a Ostia i Campionati europei di Windsurf Techno293: il 10 aprile la presentazione al Senato

Dal 16 al 21 aprile Ostia sarà il palcoscenico di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: i Campionati europei della classe Windsurf Techno293, che si svolgeranno nelle acque del litorale romano con partenza dalla storica base nautica della Lega Navale Italiana Sezione di Ostia. Per la competizione sono attesi a Roma 300 atleti provenienti da 25 paesi europei. L’evento, che verrà ufficialmente aperto il 15 aprile da una sfilata sul lungomare di Ostia, è organizzato dalla Sezione lidense della Lega Navale Italiana in collaborazione con la International Windsurfer Class Association (IWCA), la Federazione Italiana Vela (FIV) e la Presidenza Nazionale della LNI.

Non solo agonismo e competizione ai più alti livelli: gli Europei di windsurf ad Ostia avranno un impatto significativo anche sotto il profilo sociale, promuovendo il rispetto per l’ambiente e la partecipazione di tutti. Un particolare impegno sarà dedicato all’inclusione nelle attività di formazione degli studenti e dei giovani del territorio romano e laziale provenienti da contesti di disagio socio-economico, che verranno coinvolti durante le giornate degli Europei in programmi di avvicinamento al windsurf, con sessioni gratuite di sport e laboratori di educazione ambientale. Grazie a queste finalità, in linea con la missione istituzionale della Lega Navale Italiana, l'evento rappresenterà un'opportunità unica per sensibilizzare e favorire l'accesso allo sport anche a chi non avrebbe la possibilità di parteciparvi. Giovedì 10 aprile, alle ore 13.30, si terrà nella Sala Nassirya al Senato della Repubblica la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza di autorità istituzionali e ospiti del mondo dello sport. I Campionati europei della classe Windsurf Techno293 di Ostia sono patrocinati e supportati dalla Presidenza del Consiglio - Ministro per lo Sport e i Giovani e godono del patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, di Roma Capitale, di Confindustria e di Confcommercio.