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America's Cup, il timoniere Bruni lascia Luna Rossa ed entra nel Team Alinghi

Bertarelli: "Sono grato a Luna Rossa per aver acconsentito al trasferimento. È un timoniere di straordinario talento"

Francesco Bruni - Team Alinghi
Francesco Bruni - Team Alinghi
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26 ottobre 2026 | 14.54
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il Tudor Team Alinghi ha annunciato oggi un importante nuovo ingresso nel team in vista della 38esima America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027: il timoniere italiano Francesco Bruni entra a far parte del team svizzero. Bruni arriva da Luna Rossa e assumerà il ruolo di timoniere e skipper. Sette volte campione del mondo in diverse classi, nel 2024 è stato al timone di Luna Rossa a Barcellona. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore del team italiano.

"Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di Tudor Team Alinghi, uno dei nomi più prestigiosi nella storia dell’America’s Cup", le parole di Bruni. "Non vedo l'ora di tornare al timone e contribuire alle prestazioni del team. Desidero ringraziare Luna Rossa per avermi dato la possibilità di intraprendere questa nuova avventura. Molti dei miei nuovi compagni di squadra sono persone che conosco bene e che stimo molto e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro".

Ernesto Bertarelli, proprietario di Tudor Team Alinghi, ha commentato: "Sono grato a Luna Rossa per aver acconsentito al trasferimento di Francesco. È un timoniere di straordinario talento, dotato di un'energia e di un entusiasmo capaci di coinvolgere tutta la squadra. Sono felice di dargli il benvenuto nel Team". Bruni si trasferirà a Napoli, dove il team inizierà a navigare a bordo di BoatOne nelle acque del Golfo di Napoli a dicembre.

Lo stesso Team di Luna Rossa ha annunciato l'accordo "per il passaggio di Francesco Bruni a Tudor Team Alinghi", augurando "a Francesco Bruni il meglio per questa nuova avventura".

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