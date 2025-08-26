circle x black
Venus Williams si commuove dopo l'eliminazione agli Us Open a 45 anni: "Mi sono sentita libera"

L'ex numero uno del ranking Wta ha commentato in conferenza stampa il match perso contro Karolina Muchova

Venus Williams - Fotogramma/IPA
Venus Williams - Fotogramma/IPA
26 agosto 2025 | 17.42
Redazione Adnkronos
"Io e la mia squadra abbiamo lavorato duramente, non ci siamo presi un solo giorno di riposo. Non sono uscita a cena, nemmeno per vedere gli amici". Venus Williams, ex numero uno del ranking Wta, ha commentato così - in conferenza stampa - il match perso agli Us Open contro

Karolina Muchova. La fuoriclasse statunitense, 45 anni, si è commossa dopo la sconfitta al primo turno, in cui è arrivata la sua 25esima partecipazione allo Slam americano. "Non ho fatto altro che allenarmi in questi tre mesi. In ogni partita che non ho vinto ho cercato di imparare, di migliorare. Quando giochi male, ti entra nella mente. Non è solo una questione di come ti senti, ma se la tua mente è bloccata o meno. Diciamo solo che è stato bello, mi sono sentita di nuovo libera".

Venus Williams, commozione agli Us Open

L'americana ha approvato il sostegno del pubblico: "Entrando allo stadio, sapevo che il pubblico sarebbe stato lì, soprattutto gli americani. Un'emozione fantastica". Poi, la battuta: "Se giocherò ancora nel 2025? Ci sono altri tornei negli Stati Uniti fino alla fine della stagione? Spostate un torneo qui, no? Non so se sono disposta a viaggiare per giocare a questo punto della mia carriera. Amo competere, il mio livello è migliorato da Washington. Se ho perso oggi, è stato a causa di decisioni sbagliate in certi momenti, oltre che per mancanza di allenamento. Succede".

In seguito, il ringraziamento per gli inviti con wild card: "La verità è che sono stata sfortunata con la salute e gli infortuni, ma ci sono ancora persone che credono in me ai tornei. Sono grata di avere questa opportunità. Il tennis è ancora molto emozionante, è divertente scendere in campo e colpire il più forte possibile. Sono felice".

