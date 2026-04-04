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Serie A, oggi Verona-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

I gialloblù ospitano la squadra di Vanoli al Bentegodi

Moise Kean
Moise Kean
04 aprile 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 4 aprile, i viola affrontano il Verona in trasferta in uno degli anticipi della 31esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli dovrà rilanciarsi nella corsa salvezza dopo l'ottimo pareggio contro l'Inter, prima della sosta, mentre i gialloblù, penultimi, hanno un disperato bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella permanenza nella massima serie. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Verona-Fiorentina, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Verona-Fiorentina, in campo oggi alle 18:

Verona (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Parisi, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Verona-Fiorentina, dove vederla

Verona-Fiorentina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Gli utenti con abbonamento sia a Dazn che a Sky potranno vedere la partita anche su Dazn 2, al canale 215 di Sky Sport, con l'opzione Zona Dazn. Sfida visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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Serie A Verona Fiorentina Verona Fiorentina dove vederla Verona Fiorentina oggi
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