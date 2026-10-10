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Gp Singapore, Verstappen vince gara sprint e Antonelli (quarto) allunga nel Mondiale: ordine di arrivo e nuova classifica

Il quattro volte campione del mondo domina la gara corta a Marina Bay. Incidente al secondo giro per Russell, Kimi sempre più leader della classifica

Kimi Antonelli - IPA
Kimi Antonelli - IPA
10 ottobre 2026 | 12.40
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Sprint Race di Marina Bay ricca di colpi di scena oggi, sabato 10 ottobre. La pioggia a Singapore ritarda il via di oltre mezz'ora, poi George Russell finisce subito contro le barriere al secondo giro, dopo aver conquistato la leadership. A trionfare è Max Verstappen, seguito da Hamilton, Leclerc e Antonelli. Nel finale, contatto tra le McLaren di Norris e Piastri (in quel momento quarto e quinto) e piloti out. Un grande regalo al leader del Mondiale Antonelli, che sale di due posizioni e porta a casa altri due punti, volando a +89 su Russell. Nel pomeriggio, alle 15:30, si torna in pista per le qualifiche.

Gp Singapore, ordine arrivo gara sprint

Ecco l'ordine di arrivo:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Liam Lawson (Racing Bulls)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. Nico Hulkenberg (Audi)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

Rit. Alexander Albon (Williams)

Rit. Gabriel Bortoleto (Audi)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Isack Hadjar (Red Bull)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)

Rit. George Russell (Mercedes)

Sprint Gp Singapore, classifica aggiornata

Ecco la nuova classifica del Mondiale:

1. Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 325

2. George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236

3. Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 221

4. Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 197

5. Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 196

6. Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 189

7. Oscar Piastri (Australia, McLaren) 128

8. Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 96

9. Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 69

10. Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11. Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38

12. Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13. Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 23

14. Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

15. Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 9

16. Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17. Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18. Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7

19. Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

20. Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21. Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22. Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23. Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24. Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

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Gp Singapore gara sprint sprint Gp Singapore Verstappen Antonelli
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