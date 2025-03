"Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire", si legge in uno dei post pubblicati sui social

Resta chiuso nel bagno dell'aeroporto poco prima del volo per l'Australia e dopo 30 minuti sfonda la porta a calci per liberarsi. È accaduto all'ex pilota di Formula 1 Jacques Villeneuve nei bagni di Malpensa.

"Sono bloccato in bagno da 20 minuti e la sicurezza non riesce a farmi uscire. Sto scaricando il water ogni 30 secondi. MI sto divertendo un sacco. Un ottimo modo di iniziare il viaggio per l'Australia", ha scritto su Instagram l'ex campione del mondo di Formula 1 pubblicando un suo selfie che come sfondo ha la porta chiusa.

Dopo una decina di minuti sul social network è apparso un altro post di Villeneuve: stavolta in foto non c'è lui, ma la porta del bagno spalancata.

"Dopo 30 minuti sono riuscito a uscire. Ho dovuto prendere a calci la porta", ha scritto l'ex pilota.