Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna

Le fiamme in casa dell'attaccante brasiliano è stato contenuto dai vigili del fuoco

Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
Vinicius Jr - Ipa/Fotogramma
09 ottobre 2025 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un incendio elettrico è scoppiato giovedì mattina nell'abitazione del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior, situata nella zona residenziale La Moraleja ad Alcobendas, secondo quanto riportato da Telemadrid.

L'incendio sarebbe divampato nel controsoffitto della sauna situata nel seminterrato ed ha causato una grande nuvola di fumo che ha avvolto due piani dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, riuscendo a domare le fiamme e a ventilare le stanze colpite.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vinicius incendio casa vinicius incendio sauna vinicius real madrid
