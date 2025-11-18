circle x black
Cerca nel sito
 

Virtus-Maccabi, polemiche in Eurolega. Meneghin: "Va giocata, politica fuori da sport"

Allarme sicurezza a Bologna per il match contro la squadra israeliana

Daniel Hackett - Ipa/Fotogramma
Daniel Hackett - Ipa/Fotogramma
18 novembre 2025 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono assolutamente convinto che Virtus-Maccabi vada giocata regolarmente. Non si può cedere alle proteste di un gruppo minoritario anche perché si corre il rischio di creare un precedente e chiunque potrebbe fermare un qualsiasi evento. Lo sport deve unire e dare un messaggio di pace e la politica deve restarne fuori". Così all'Adnkronos la leggenda della pallacanestro italiana Dino Meneghin, in merito alle polemiche e all'allarme sicurezza intorno al match di Eurolega in programma venerdì prossimo a Bologna tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv.

"Va accettata la protesta pacifica, l'importante è che non si degeneri mai nella violenza -aggiunge l'ex presidente della Fip-. Sarebbe bello se da parte di tutte le forze politiche ci fosse un appello in questo senso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
virtus bologna virtus maccabi eurolega virtus maccabi eurolega virtus maccabi polemiche
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza