"Sono assolutamente convinto che Virtus-Maccabi vada giocata regolarmente. Non si può cedere alle proteste di un gruppo minoritario anche perché si corre il rischio di creare un precedente e chiunque potrebbe fermare un qualsiasi evento. Lo sport deve unire e dare un messaggio di pace e la politica deve restarne fuori". Così all'Adnkronos la leggenda della pallacanestro italiana Dino Meneghin, in merito alle polemiche e all'allarme sicurezza intorno al match di Eurolega in programma venerdì prossimo a Bologna tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv.

"Va accettata la protesta pacifica, l'importante è che non si degeneri mai nella violenza -aggiunge l'ex presidente della Fip-. Sarebbe bello se da parte di tutte le forze politiche ci fosse un appello in questo senso".