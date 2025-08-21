circle x black
Vit Kopriva, chi è l'avversario di Sinner agli US Open

Il tennista azzurra affronterà il ceco all'esordio dello Slam americano

Vit Kopriva - Ipa/Fotogramma
Vit Kopriva - Ipa/Fotogramma
21 agosto 2025 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vit Kopriva sarà il primo avversario sulla strada di Jannik Sinner agli US Open 2025. Il sorteggio di oggi, giovedì 21 agosto, ha rivelato il percorso del tennista azzurro, numero uno del mondo e campione in carica dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Sinner tornerà quindi in campo dopo il ritiro a causa del malore che lo ha colpito durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati, e che lo ha costretto a 'consegnare' vittoria e titolo ad Alcaraz, avvicinatosi pericolosamente nel ranking Atp. Ma chi è Kopriva?

Chi è Vit Kopriva

Vit Kopriva è un tennista ceco di 28 anni, classe 1997, originario di Bilovec, in Repubblica Ceca. Ha iniziato a giocare fin da piccolo distinguendosi fin da subito nel circuito ITF prima e Challenger poi, dove ha conquistato alcuni successi che gli anno permesso di scalare posizioni nel ranking e accedere ai tornei Atp. Nel 2021 si è fatto notare al Croatian Open di Umago, un torneo 250, dove ha raggiunto i quarti di finale.

Nel 2025 ha vinto il torneo Challenger di Napoli, dove è riuscito a battere in finale il 'padrone di casa' azzurro Luciano Darderi in tre set. I suoi risultati gli hanno permesso di raggiungere, lo scorso giugno, la 78esima posizione nella classifica generale, che rimane al momento il suo best ranking, ma pochi mesi dopo è sceso fino all'87esima. A Cincinnati, nell'ultima uscita stagionale, è stato eliminato all'esordio da Daniel Elahi Galan, battuto nettamente poi proprio da Sinner al secondo turno.

