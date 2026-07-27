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Vozinha, dopo il Mondiale trova squadra e... piange

Il portiere di Capo Verde è diventato un vero e proprio fenomeno social

Vozinha - Afp
Vozinha - Afp
27 luglio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Vozinha piange dopo i Mondiali. Il portiere di Capo Verde, diventato vero e proprio fenomeno social durante la rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada, era arrivato al torneo da svincolato, ma ha finalmente trovato squadra.

Vozinha ha infatti firmato per il Colo Colo, squadra cilena che ha deciso di puntare sul 40enne. Il portiere, al momento della firma, non è riuscito a trattenere l'emozione. Presentatosi in smoking nero, Vozinha ha infatti iniziato a piangere, con le sue lacrime diventate rapidamente virali su X.

Vozinha si era fatto notare durante il Mondiale sia per le sue prestazioni, valse a Capo Verde la storica qualificazione ai sedicesimi di finale raggiunti alla prima partecipazione a una fase finale di Coppa del mondo, che soprattutto per la sua ascesa social Vozinha è arrivato al torneo con 50mila follower su Instagram e ne è uscito con quasi 30 milioni, 29,6 per la precisione.

Chi è Vozinha

Vozinha è un portiere capoverdiano di 40 anni, classe 1986. Ha iniziato a giocare in Africa, tra Capo Verde e Angola, prima di volare in Europa. Qui arriva al Zimbru Chisinau, squadra moldava che poi lo cede in Portogallo al Gil Vicente.

Vozinha vola poi a Cipro, per giocare con l'Ael Limassol, club di cui è diventato una vera e propria bandiera. Il portiere è poi volato in Slovacchia per giocare nel Trencin, prima di tornare in Portogallo per indossare la maglia del Chaves, club di Serie B portoghese prima di raggiungere il Cile per unirsi al Colo-Colo.

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