circle x black
Cerca nel sito
 

Vuelta, oggi l'ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv e streaming

Passerella conclusiva della corsa spagnola, con tributo al vincitore Vingegaard

Jonas Vingegaard - Fotogramma/IPA
Jonas Vingegaard - Fotogramma/IPA
14 settembre 2025 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, domenica 14 settembre, la frazione finale della corsa spagnola, da Alalpardo a Madrid con un percorso di 111,6 chilometri. Ad alzare il trofeo, dopo la passerella finale, sarà Jonas Vingegaard, vincitore della 20esima tappa di ieri. Quella di oggi sarà una frazione veloce, che potrebbe concludersi con un duello al fotofinish. Ecco orario, percorso e dove vedere ultima tappa della Vuelta.

Vuelta, percorso ultima tappa

Tracciato totalmente pianeggiante per l'ultima tappa della Vuelta oggi, domenica 14 settembre. Lo sprint intermedio al chilometro 65,2 darà gli ultimi punti in classifica per la maglia verde, prima dell'arrivo con il tributo al vincitore. In chiusura di frazione, probabile la sfida tra velocisti.

Vuelta, dove vedere ultima tappa in tv

L'ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 16:40, con arrivo previsto intorno alle 19:20. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Vuelta 2025 Vuelta Spagna Vuelta oggi ultima tappa Vuelta vuelta 2025 oggi vuelta tappa oggi vuelta a españa
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza