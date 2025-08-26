circle x black
Vuelta, Turner vince allo sprint la quarta tappa e Gaudu nuova maglia rossa

Il britannico della Ineos Grenadiers si impone in volata davanti ai belgi della Alpecin-Deceuninck Jaser Philipsen e Edward Planckaert

Ben Turner - Afp
26 agosto 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
Ben Turner vince allo sprint la quarta tappa della Vuelta di Spagna, la Susa-Voiron di 207 km. Il britannico della Ineos Grenadiers si impone in volata davanti ai belgi della Alpecin-Deceuninck Jaser Philipsen e Edward Planckaert. 

La classifica generale

Il francese David Gaudu (Groupama-Fdj) oggi 25° al traguardo toglie la maglia rossa di leader della classifica al danese Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) arrivato 42°. I due hanno lo stesso tempo ma il francese ha piazzamenti migliori; terzo a 8" l'italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Domani si corre la quinta frazione, una cronometro a squadre di 24 km con partenza e arrivo a Figueres.

