Domenica da non perdere a Wimbledon 2025. Oggi, 6 luglio, iniziano gli ottavi di finale dello Slam inglese. Subito in campo il campione in carica Carlos Alcaraz, che sul Centrale affronterà Andrey Rublev. La numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka se la vedrà invece con la belga Elise Mertens. Ecco il programma di oggi, gli orari e dove vedere tutti i match in tv e streaming .

Wimbledon 2025, programma 6 luglio

Ecco i match da non perdere oggi a Wimbledon 2025:

Sul Centrale, dalle 14:30

Sonay Kartal vs Anastasia Pavlyuchenkova

Aryna Sabalenka [1] vs Elise Mertens [24]

Andrey Rublev [14] vs Carlos Alcaraz [2]

Sul Campo 1, dalle 14

Taylor Fritz [5] vs Jordan Thompson

Nicolas Jarry vs Cameron Norrie

Linda Noskova [30] vs Amanda Anisimova USA [13]

Sul Campo 2, dalle 12

Karen Khachanov [17] vs Kamil Majchrzak

Solana Sierra vs Laura Siegemund

Wimbledon 2025, dove vedere match di oggi

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.