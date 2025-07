La tennista polacca è una fan di 'Friends', serie in cui l'attrice interpretava Monica

Iga Swiatek diventa 'regina' di Wimbledon e festeggia in modo epico. Dopo aver vinto per la prima volta lo Slam sull'erba londinese, corre in tribuna ad abbracciare prima la famiglia e poi un'amica speciale. Ad assistere alla finale di Wimbledon era presente anche Courteney Cox, storica Monica di 'Friends', serie di cui la tennista polacca è grande fan.

Iga Swiatek with Courtney Cox after winning Wimbledon.



She’s a huge Friends fan.



On cloud 9 today. 🥹 pic.twitter.com/b3jJxmBSz2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2025

Le due si erano già incontrate lo scorso anno a Parigi, dove probabilmente è nata un'amicizia. L'abbraccio tra le due ha fatto il giro del web, con qualche fan della serie che condivide le parole della celebre sigla: "ll be there for you…".