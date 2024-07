Jannik Sinner contro Daniil Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro, numero 1 del mondo, sul Campo Centrale affronta il russo, testa di serie numero 5, nel match che apre la giornata. Il 22enne altoatesino cerca un posto in semifinale nei Championships per proseguire il suo straordinario 2024. Sinner, reduce dal trionfo nel torneo Atp di Halle, nella stagione in corso ha conquistato 4 titoli.