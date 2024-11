Esordio vincente per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. L'azzurra, numero 4 del mondo, supera la kazaka Elena Rybakina, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 in un'ora e 46 minuti. Nell'altro match del gruppo viola successo della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, per 6-3, 6-4 sulla cinese Quinwen Zheng, numero 7 Wta. Paolini tornerà in campo lunedì opposta alla Sabalenka.

"Sono felicissima della vittoria, Rybakina gioca un tennis incredibile, è bello rivederla nel circuito. Sono contenta della gestione della partita: è la prima volta alle Finals e sono felicissima. Ho servito abbastanza bene, anche in risposta sono andata bene. Sono contenta di come ho iniziato i punti, cercando di rimanere bassa e rapida. Ho giocato una partita solida", le parole di Paolini dopo la vittoria.