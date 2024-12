Oltre al danno, la beffa. Nella serata dell'Olimpico, la Roma ha dovuto anche digerire il più classico dei gol dell'ex. Quello di Nicolò Zaniolo. Sì, perché a chiudere i conti e a firmare il definitivo 2-0 dell'Atalanta, nella 14esima giornata di Serie A, ci ha pensato proprio l’ex centrocampista giallorosso, che nel gennaio 2023 ha lasciato la Capitale tra le polemiche per andare al Galatasaray. L'attaccante veste la maglia della Dea da questa estate e ha segnato ieri il suo primo gol in nerazzurro.

La partita di Zaniolo

Zaniolo ha giocato circa 25 minuti contro la sua ex squadra. Un tempo sufficiente per segnare la rete del raddoppio a un passo dal novantesimo e per far parlare di sé. Entrato in campo, il centrocampista è stato coperto dai fischi.

E dopo il gol ha risposto con un’esultanza sfrenata sotto lo spicchio di stadio dedicato ai tifosi bergamaschi. Insomma, nessuna festa silenziosa in segno di rispetto per il suo passato. Quindi, ecco le scintille con i suoi ex compagni di squadra. Su tutti Mancini, che non ha apprezzato l'atteggiamento e non le ha mandate a dire. Al triplice fischio, è stato poi il compagno di squadra De Roon ad allontanarlo per evitare risposte a provocazioni.