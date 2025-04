Alexander Zverev torna a vincere. Il tennista tedesco ha trionfato nell'Atp 500 di Monaco di Baviera oggi, domenica 20 aprile, battendo in due set l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 6-4. Per Sascha, che ha vissuto un difficile inizio di stagione e che è scivolato al terzo posto nel ranking Atp, sorpassato da Carlos Alcaraz, si tratta del titolo numero 24 della carriera, arrivato, tra l'altro, nel giorno del suo 28esimo compleanno.

Zverev ha dominato la finale del torneo 'di casa' dall'inizio alla fine. Shelton non è mai riuscito a entrare veramente in partita e il suo letale servizio, colpo forte condiviso proprio con il rivale di giornata, è stato facilmente disinnescato dal tedesco, che nel primo set è riuscito a piazzare per due volte il break e a chiudere 6-2. Sascha ha continuato a spingere nel secondo parziale, controllando l'avversario e chiudendo i giochi 6-4.

Per Zverev Monaco di Baviera rappresenta la fine di un momento di crisi iniziato dopo la finale persa agli Australian Open, quando fu battuto da Jannik Sinner, e che ha attraversato delusioni cocenti ed eliminazioni sorprendenti. E chissà che la rivincita con il tennista azzurro non possa arrivare proprio ai prossimi Internazionali d'Italia, al via a Roma il 7 maggio, torneo a cui Zverev arriva da campione in carica.

Come cambia il ranking

La vittoria di Zverev potrebbe essere pesante anche in ottica ranking. Al momento, grazie al successo contro Shelton, Zverev si è momentaneamente ripreso il secondo posto della classifica Atp salendo a 8085 punti, a distanza comunque siderale (1845) dal primo posto di Sinner, e a +35 da Carlos Alcaraz.

Proprio lo spagnolo, dopo il sorpasso piazzato in seguito al trionfo di Montecarlo, è scivolato al terzo posto a quota 8050 punti, ma in caso di vittoria contro Holger Rune nella finale dell'Atp 500 di Barcellona tornerebbe secondo, rispedendo così Zverev in terza posizione.