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Roland Garros, Zverev litiga con l'arbitro: cos'è successo contro Mensik

Il tennista tedesco ha sfidato il ceco nella semifinale dello Slam di Parigi

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
05 giugno 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev litiga con l'arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista tedesco ha sfidato il ceco Jakub Mensik nel penultimo atto dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata anche da un accenno di nervosismo nella sue fasi finali.

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Durante il terzo game del quarto set, quando Zverev si è ritrovato a servire per consolidare il break conquistato in apertura di parziale, un dritto incrociato di Mensik ha pizzicato la linea regalando il punto al ceco. La pallina però ha ingannato il numero 3 del mondo, che era convinto fosse fuori e quindi ha lasciato andare il colpo dell'avversario.

Il giudice di sedia è quindi sceso a controllare il segno, confermando il punto per Mensik ma provocando l'ira di Zverev. Il tedesco ha cominciato a protestare in maniera veemente, convinto che la pallina fosse out, e l'arbitro ha dovuto indicargli il punto esatto in cui la terra del Philippe-Chatrier mostrava che avesse toccato la linea. La discussione è durata qualche secondo, poi Zverev è tornato a fondocampo scuotendo la testa, non convinto dalla chiamata.

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