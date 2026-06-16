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Zverev e il segreto dietro trionfo a Parigi: "Ho fatto 60 iniezioni..."

Il tennista tedesco ha vinto il Roland Garros conquistando il primo Slam della carriera

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
16 giugno 2026 | 22.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev e una rivelazione choc dietro il trionfo al Roland Garros. Il tennista tedesco ha conquistato a Parigi il suo primo titolo Slam, battendo Flavio Cobolli in finale. Prima della partita però, Zverev ha dovuto fare i conti con un dolore alla schiena che lo accompagna ormai da diverso tempo.

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"L’anno scorso ho avuto problemi alla schiena e un edema osseo legato a un disturbo metabolico. È per questo che giocavo con dolore. A dicembre ho fatto molte iniezioni. Forse non erano 70, ma sono certo che ce ne siano state circa 60. Grazie a quelle ho potuto giocare quest’anno senza dolore", ha rivelato alla Bild, "Non riuscivo ad allenarmi correttamente e ho perso la tecnica, ero molto lontano dal mio miglior livello".

"A Shanghai ho iniziato a gestire meglio questi problemi e gradualmente mi sono sentito meglio. È per questo che ho ritrovato un buon livello di gioco", ha continuato Zverev, "dopo il Masters 1000 di Roma, me ho fatto un’altra quarantina di iniezioni. Hanno quindi giocato un ruolo importante in questo titolo e mi hanno aiutato enormemente”.

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zverev zverev roland garros zverev iniezioni
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