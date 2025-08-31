circle x black
Cerca nel sito
 

Zverev eliminato dagli Us Open: Auger-Aliassime lo rimonta in quattro set

Il tennista tedesco, numero tre del mondo, è stato battuto dal canadese nel terzo turno dello Slam americano

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2025 | 05.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev eliminato, a sorpresa, dagli Us Open 2025. Il tennista tedesco, numero tre del mondo, è stato battuto dal canadese Felix Auger-Alissime, che occupa la 27esima posizione del ranking Atp, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner, qualificatosi agli ottavi di finale grazie alla vittoria contro Shapovalov, arriva da campione in carica. Zverev ha ceduto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (7-9), 4-6, 4-6 al termine di una partita equilibrata e in cui non sono mancati colpi di scena.

Nel primo set Zverev ha mostrato continuità con il servizio e un buon tennis, riuscendo a imporsi 6-4. Già nel secondo però il tedesco ha ceduto qualcosa ad Auger-Aliassime, che è cresciuto in fiducia e ha portato il parziale al tie break. L'ultimo e decisivo game si è giocato punto su punto e si è deciso ad oltranza, con il canadese che lo ha conquistato 9-7.

Da quel momento Zverev accusa il colpo e perde i due set successivi con un doppio 6-4, venendo così eliminato dagli Us Open dopo una battaglia di tre ore e 49 minuti. Se ne va quindi la testa di serie più alta della parte di tabellone di Jannik Sinner, con il tedesco che avrebbe infatti affrontato il numero uno azzurro in semifinale.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zverev zverev us open us open zverev auger aliassime zverev eliminato
Vedi anche
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza