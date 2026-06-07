Alexander Zverev ha vinto il Roland Garros 2026 e ora 'punta' Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Oggi, domenica 7 giugno, il tennista tedesco ha battuto Flavio Cobolli, che farà il suo debutto in top ten, nella finale dello Slam di Parigi, imponendosi in cinque set e conquistando così il primo titolo Slam della carriera dopo tre finali perse, di cui una proprio sul Philippe-Chatrier contro Carlos Alcaraz, che precede il numero 3 del mondo nella classifica generale. Ecco come cambia il ranking Atp e quanto ha guadagnato.

Zverev e Cobolli, come cambia ranking dopo Roland Garros

Alexander Zverev, grazie alla vittoria di Parigi, ha conquistato 1600 punti in più nel ranking Atp, salendo a quota 7305 e accorciando in classifica sul secondo posto di Carlos Alcaraz, che rimane comunque distante 2655 punti. Zverev avrà però un'altra occasione di avvicinarsi ancora nel prossimo Wimbledon, che lo spagnolo salterà a causa dell'infortunio al polso. Inarrivabile, almeno per ora, il primo posto di Jannik Sinner, che nonostante il ko al secondo turno resta a 13500.

Cobolli invece, come anticipato, fa il suo esordio in top ten e da domani sarà il nuovo numero 10 del mondo, raggiungendo quota 3540 punti.

Quanto hanno guadagnato Zverev e Cobolli

La qualificazione alla finale del Roland Garros è valsa a Cobolli 1,4 milioni di euro, mentre Zverev ha raddoppiato l'incasso toccando quota 2,8 milioni.