Tajani a Kiev per riunione Ministri degli Esteri dell’UE

Antonio Tajani si è recato a Kiev per prendere parte alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’Unione europea, convocata in concomitanza con il quarto anniversario della strage di Bucha. Prima dei lavori, i Ministri hanno partecipato alla commemorazione in ricordo delle vittime degli attacchi russi del marzo 2022 a Bucha, Irpin e Borodyanka. In quell’occasione, secondo l’ONU, furono uccisi oltre 70 civili e altre 105 morti segnalate. Al centro del vertice, le responsabilità della Russia per i crimini di guerra perpetrati contro l’Ucraina, il sostegno militare, energetico, infrastrutturale a Kiev e la questione del reinserimento degli ex combattenti nella vita civile. A margine della riunione, il Ministro Tajani ha incontrato il personale dell’Ambasciata d’Italia, oltre a una rappresentanza di imprenditori e funzionari italiani che operano nel Paese.

Il comunicato della Farnesina