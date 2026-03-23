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Tajani al Ministro degli Esteri del Kuwait: “Italia con i Paesi del Golfo”

23 marzo 2026 | 17.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un colloquio telefonico Antonio Tajani ha ribadito al Ministro degli Esteri del Kuwait, Al Sabah, la solidarietà italiana di fronte agli attacchi dell’Iran, che nei giorni scorsi hanno preso di mira anche la base di Al Salem dove sono presenti anche militari italiani. Dal canto suo, il Ministro kuwaitiano ha ringraziato la vicinanza e il sostegno dimostrati dall’Italia, con cui vi è un costante dialogo. I due Ministri hanno anche fatto il punto sulla situazione in Iraq, il cui territorio è sfruttato da milizie filoiraniane per lanciare attacchi contro i Paesi del Golfo, ricordando che proprio l’Iraq ha un ruolo centrale nella stabilità della regione. Durante il colloquio è stato anche affrontato il tema delle ripercussioni economiche connesse alla chiusura dello stretto di Hormuz. Il Capo della Farnesina, infine, ha confermato l’impegno dell’Italia nel promuovere la de-escalation e aiutare i Paesi del Golfo vittima di attacchi iraniani dichiarando: “L’Italia e l’Europa sosterranno in ogni modo la sicurezza del Kuwait e degli altri Stati del Golfo”.

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Il comunicato della Farnesina

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Golfo Persico Iran attacchi solidarietà
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