Tajani: “Evitare un’ulteriore escalation tra Russia e Ucraina”

Lo scenario attuale e i possibili sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, sia dal punto di vista politico e militare, che in termini finanziari e di impatto umanitario, sono stati tra gli argomenti principali dibattuti nel corso del Consiglio Affari Esteri informale dell’Unione Europea che si è svolto il 28 agosto a Bruxelles. Alla riunione, presieduta dall’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha preso parte il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani che ha ribadito il pieno sostegno del Governo italiano all’Ucraina, non mancando di sottolineare l’importanza di “Evitare un’ulteriore escalation della guerra, procedendo alla costruzione di una piattaforma negoziale condivisa che conduca a una pace giusta”. Oltre alla questione russo-ucraina, i Ministri degli Esteri dell’Unione hanno affrontato altre delicate questioni geopolitiche internazionali, quali il conflitto in Medio Oriente una questione per la quale il Ministro Tajani ha esortato alla moderazione tutti i soggetti coinvolti. Libertà, integrità e diritti umani sono invece i valori evocati a più riprese nel panel di discussione dedicato al Venezuela dove la situazione politica e umanitaria appare ogni giorno sempre più drammatica, contrassegnata da continue repressioni da parte del nuovo governo di Maduro nei confronti delle opposizioni, dopo le elezioni del 22 agosto scorso per le quali proprio gli schieramenti opposti hanno denunciato irregolarità e brogli.

Per approfondire: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/08/partecipazione-del-ministro-tajani-al-consiglio-affari-esteri-informale-dellunione-europea/