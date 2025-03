Tajani in Canada per la riunione dei Ministri degli esteri del G7

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è recato in Canada per prender parte alla riunione dei Ministri degli esteri del G7. Al centro dell’agenda del vertice, che il Ministro Tajani ha definito “Un formato essenziale per discutere tra alleati dei principali dossier internazionali”, i Ministri hanno discusso della questione Ucraina, aprendo ad un confronto con l’alleato americano, anche a seguito dei colloqui con le autorità ucraine a Gedda. Su questo tema, Tajani ha sottolineato la necessità di mantenere salda l’unità transatlantica per giungere ad una pace giusta e duratura, che garantisca l’indipendenza dell’Ucraina e la sicurezza dell’Europa. Nel corso dei due giorni di incontri, si è discusso anche delle modalità per rafforzare il G7, in occasione dei 50 anni della sua istituzione, per poi focalizzarsi sulla situazione dell’Indo-Pacifico, la cui stabilità e prosperità sono legate a doppio filo con quelle globali. A tale proposito, Tajani ha rimarcato l’importanza di

un’azione congiunta per sostenere la pace e la ricostruzione in Medioriente. A margine del vertice, il Ministro degli affari esteri ha avuto una serie di colloqui bilaterali, tra cui quello con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, oltre a incontrare un gruppo di imprenditori italiani operativi in Canada con riferimento alle opportunità di crescita delle relazioni tra i due Paesi.

