Tajani presenta il Piano d’azione per l’export nei mercati emergenti

Favorire la presenza delle aziende italiane in diverse economie, quali Turchia, Emirati Arabi, Messico, Arabia, Brasile, India, Algeria, Serbia: questo l’obiettivo del Piano d’azione per l’export nei mercati emergenti, le cui basi sono state poste nel corso di una riunione di coordinamento, svoltasi il 20 febbraio alla Farnesina, presieduta dal Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Il Piano è incentrato su una serie di attività strategiche, tra cui forum economici e missioni imprenditoriali di settore che fungeranno da leva per espandere la presenza delle aziende italiane nei mercati emergenti. All’incontro hanno partecipato i partner del Sistema Italia – Cassa Depositi e Prestiti, ICE, SACE, SIMEST -, oltre agli Ambasciatori in oltre 30 Paesi individuati come prioritari e in altri mercati ritenuti prioritari. Ricordiamo la portata dell’export italiano verso i Paesi extra UE che nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 305 miliardi di euro. La riunione segue quella condotta dal Ministro Tajani nel mese di gennaio con le principali associazioni di categoria per fare il punto sulle relazioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti, oltre che sulle possibili conseguenze per l’export italiano di eventuali dazi imposti dal Governo americano.

Link alla news completa.