Tajani su accordo Mercosur: “Bene le misure UE a tutela dei nostri agricoltori”

12 gennaio 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha accolto con favore le misure a sostegno dell’agricoltura annunciate dalla Commissione UE che riguardano diversi ambiti: finanziamenti aggiuntivi, misure di allineamento e rafforzamento dei controlli degli standard sanitari, fitosanitari e di benessere animale dei prodotti importati, oltre a una serie di salvaguardie per i nostri agricoltori a integrare l’accordo UE-Mercosur di partenza.

“L’accordo UE-Mercosur offre grandi opportunità creando un’area di libero scambio che comprende quasi 800 milioni di persone e rappresenta un cardine nella costruzione di una rete di accordi commerciali dell’Unione europea. Una rete che rafforza l’autonomia strategica e la sovranità economica dell’Italia e dell’Europa, consentendo di diversificare i mercati di destinazione dei prodotti europei e di garantire catene di approvvigionamento sicure per le materie prime strategiche”, ha dichiarato il Ministro Tajani. L'accordo UE-Mercosur, infatti, sarà determinante nel garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche in modo sicuro e sostenibile, dato che i paesi del Mercosur sono i principali produttori di molte di tali materie.

Il comunicato della Farnesina

