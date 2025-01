Acer espande la serie Nitro V con laptop entry-level potenziati dall'IA

L'azienda amplia la gamma Nitro V con nuovi laptop gaming entry-level, potenziati dall'intelligenza artificiale di AMD e NVIDIA, per offrire prestazioni elevate e esperienze di gioco immersive a studenti, creator e giocatori occasionali

Acer ha annunciato un'importante espansione della sua linea di laptop gaming Nitro V, introducendo modelli entry-level pensati per studenti, creator e giocatori occasionali che desiderano sperimentare le potenzialità dell'intelligenza artificiale. I nuovi dispositivi offrono prestazioni elevate, immagini fluide e un ampio spazio di archiviazione per supportare le crescenti esigenze delle applicazioni IA. I modelli Nitro V AI, disponibili nei formati da 17, 16 e 14 pollici, si distinguono per l'integrazione del nuovo processore AMD Ryzen AI 7 350 con architettura "Zen 5" e una NPU dedicata che offre fino a 50 TOPS di potenza di elaborazione IA.

Questa configurazione garantisce fluidità nelle applicazioni di intelligenza artificiale locale, come Cocreator in Paint, e un'elevata efficienza energetica per una maggiore durata della batteria. L'esperienza di gioco è ulteriormente migliorata dalla presenza di GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con tecnologia DLSS 3.5, che assicura un rendering realistico con ray tracing e frame rate elevati. A seconda del modello, i display offrono risoluzioni fino a QHD (2560 x 1440) con frequenze di aggiornamento fino a 180 Hz e copertura completa dello spazio colore DCI-P3 o sRGB.

Accanto alla linea Nitro V AI, Acer introduce il nuovo Nitro V 15, disponibile in due configurazioni: una con processore AMD Ryzen 7 8845HS e l'altra con processore Intel Core 7 240H, entrambe dotate di capacità di accelerazione IA dedicate. Questo modello è equipaggiato con un display da 15,6 pollici FHD (1920x1080) con frequenza di aggiornamento di 180 Hz, tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% dello spettro cromatico sRGB. Tutti i nuovi laptop Nitro V integrano la tecnologia NitroSense, che consente di monitorare e personalizzare le prestazioni del sistema tramite l'interfaccia Experience Zone 2.0. Inoltre, le funzionalità Acer PurifiedVoice e PurifiedView, basate sull'intelligenza artificiale, ottimizzano la qualità audio e video durante le videochiamate e lo streaming.